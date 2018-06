Auto in fiamme nella notte in città, mistero sulle cause

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Auto in fiamme a Lecce. Nel corso della notte, intorno all'1.00, la Volante della polizia è intervenuta in via Falcone per segnalazione di auto in fiamme. Una Toyota "Aigo" è andata quasi completamente bruciata. Le fiamme hanno danneggiato lievemente anche la fiancata di altra autovettura Ford "Ka" .Sono intervenuti Vigili del Fuoco e Scientifica. Non sono stati rinvenuti materiali o oggetti infiammabili.