Misterioso incendio in pieno centro: in fiamme un'auto

Incendio di un'Alfa Romeo 150 ieri sera intorno alle 22 in via Isabella Castriota a Lecce.Le telecamere nella zona hanno ripreso la scena di in uomo che cosparge di liquido infiammabile l'auto ed appicca il fuoco.Sconcertati i proprietari della vettura che non si spiegano il motivo dell'accaduto. Si teme l'azione di un piromane.Indaga la polizia.