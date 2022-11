Lecce, fermato con la pistola nella cintola: era evaso a luglio, arrestato

Il 31 luglio non aveva fatto rientro nel carcere di Borgo San Nicola, a Lecce, al termine di una licenza concessa nel regime di semilibertà. Ieri sera quest'uomo è stato fermato ed arrestato nel parco commerciale di Surbo dai carabinieri. Era a bordo di un'auto, con due donne, e con appresso, nella cintola, una pistola Beretta carica e con la matricola cancellata.

In auto con due donne

Sono intervenuti i militari del Nucleo investigativo del Reparto operativo del comando provinciale di Lecce, impegnati in servizio di controllo del territorio. L'uomo è stato fermato nella zona Pip di Surbo a bordo di una Opel Corsa con a bordo due donne.

Sono stati tutti identificati e perquisiti. Addosso alle donne e nell'auto non è stato trovato nulla.

Arma nella cintola

Nella disponibilità dell’uomo, invece, nascosta nella cintola, è stata trovata una pistola Beretta con matricola abrasa, munita di caricatore con all'interno alcune cartucce.

L’uomo, un pregiudicato è risultato essere evaso dal carcere di Lecce il 31 luglio allorquando, al termine di una licenza concessa in regime di semilibertà, non ha fatto rientro nella casa circondariale salentina. Per questo è stato arrestato per i reati di evasione, detenzione di arma clandestina e ricettazione e per tale ragione è stato condotto nel carcere di Lecce.

Le donne denunciate per favoreggiamento

Le due donne, incensurate, sono state invece denunciate in stato di libertà per il reato di favoreggiamento personale.