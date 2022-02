Lecce, due auto in fiamme e una terza danneggiata, in Piazzale Siena: intervento nella notte dei vigili del fuoco

Ancora fiamme nella notte e tre auto bruciate. Ci sono volute due squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme che si sono propagate in piazzale Siena a Lecce.

L'intervento del vigili del Fuoco

Intorno alle 5 due squadre dei Vigili del Fuoco di Lecce sono intervenute nel capoluogo salentino, Piazzale Siena, per un incendio che stava interessando tre autovetture. Sul posto, gli equipaggi dei Vigili del Fuoco, hanno trovato una Volkswagen Passat di proprietà di un 42enne (M.F. le sue iniziali) e una Peugeot 208 di proprietà un 60enne - L.A. - che erano ormai avvolte dalle fiamme.

APPROFONDIMENTI LECCE Taurisano, due auto in fiamme nella notte: appartengono allo stesso... SALVE Due auto bruciate nel parcheggio: è giallo LECCE Fuoco alle auto di una famiglia, parcheggiate in punti diversi:...

Taurisano, due auto in fiamme nella notte: appartengono allo stesso proprietario, un ristoratore salentino. Non si esclude l'origine dolosa

L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio si propagasse anche su una terza auto, parcheggiata accanto, una Opel Corsa, di proprietà un 57enne (G.C.). Tuttavia la vettura è stata danneggiata a seguito di irraggiamento termico.

Al momento sono in corso le indagini per ricostruire l'evento e stabilire le cause che hanno generato il rogo.