Lecce, auto a fuoco nella notte: paura nel quartiere

Si tratterebbe di un incendio doloso, stando almeno ai rilievi dei vigili del fuoco e dei carabinieri, quello che la scorsa notte ha distrutto un’auto parcheggiata in via Brescia, angolo con via Siracusa, a Lecce. Cosparsa con del liquido infiammabile versato direttamente sul tettuccio dell’autovettura, e che poi ha raggiunto il vano motore da dove si sono sprigionate le fiamme, una Nissan Note di proprietà di un uomo residente in zona. Sul posto i caschi rossi e i carabinieri della Compagnia di Lecce, intervenuti poco prima delle 2 della scorsa notte, hanno rinvenuto una bottiglia utilizzata per versare della benzina sull’auto che ha preso fuoco in pochi minuti. Un ritrovamento che, secondo i militari che hanno eseguito i rilievi insieme ai pompieri intervenuti a sedare l’incendio che ha distrutto la carrozzeria, non lascerebbe dubbi sulla natura del gesto. Saranno le indagini avviate dagli uomini dell’Arma a stabilirlo con estrema certezza quando saranno stati raccolti ulteriori elementi che ne confermeranno l’origine dolosa. Tra questi anche le immagini estrapolate dalle telecamere di video sorveglianza installate in zona. Quello della scorsa notte è il secondo episodio che si è verificato a Lecce in pochi giorni. Risale alla scorsa settimana infatti l’incendio che distrusse un’altra autovettura, una Opel Meriva, parcheggiata in piazzale Siena.