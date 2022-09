Lecce, auto a fuoco nella notte: indagini sulle cause del rogo

Un'altra auto a fuoco nella notte a Lecce. Si indaga sulle cause del rogo.

L'allarme in tarda serata

Attorno alle 23 una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Alberto Sordi a Lecce per un incendio di autovettura marca Fiat modello 500 X di proprietà di L.D., 46enne del posto. L’autovettura era interessata nella parte anteriore da un incendio. Terminate le fasi di spegnimento si è proceduto ad avviare le indagini per stabilire le cause, al momento in corso, del rogo.