Lecce, cambia il piano per la sosta: rattino più caro attorno al parcheggio ex Enel

Sosta in città, al vaglio nuove tariffe per i parcheggi sulle strisce blu. Il Comune di Lecce studia il ritocco per l'area - ma non solo - intorno al nuovo parcheggio ex Enel. Mossa obbligata per allineare l'offerta, secondo quando già annuciato, a più riprese, dal sindaco Carlo Salvemini nei mesi scorsi: la partenza del nuovo parking a 1,50 euro l'ora non potrà non determinare un rincaro delle strisce blu dove ora si lascia l'auto pagando appena 0,60 euro l'ora. E con ogni probabilità in tempi contestuali: fine luglio o giù di lì.

Il Piano della sosta



È il prossimo passo del nuovo Piano della sosta studiato dal Comune per mettere ordine nel grande mosaico degli stalli blu e per tutelare il centro storico dall'assalto delle auto. Con l'imminente apertura della struttura di viale De Pietro l'amministrazione comunale è impegnata nella rivisitazione delle tariffe proprio nelle aree circostanti: il Tribunale, Palazzo Parlangeli, via Costadura, fino a piazza Ariosto. La finalità è quella di garantire una maggiore rotazione dei parcheggi: una rimodulazione che dovrebbe avvenire contestualmente all'apertura di ex Enel così da rendere concorrenziale l'utilizzo dei parcheggi interrati ed evitare di congestionare le arterie limitrofe.

Dall'assessorato alla Mobilità confermano che il lavoro è già a buon punto. La strategia da seguire è quella dettata nelle linee guida del futuro Piano della mobilità sostenibile e messe nero su bianco dall'ingegnere Domenico Gattuso, secondo cui il Comune dovrà garantire «un giusto equilibrio fra le esigenze dell'amministrazione pubblica e la sostenibilità finanziaria degli operatori privati impegnati nell'iniziativa gestionale». E in particolare «le tariffe in zona blu non dovranno essere incoerenti rispetto alle tariffe di parcheggio dei privati», e quindi anche di ex Enel, in quanto «l'utenza tende a preferire il parcheggio all'aperto a parità di tariffazione».

I rincari



Dunque, ci saranno rincari nell'area tra Santa Rosa e piazzetta Ariosto classificata in gran parte come zona verde e celeste in cui, all'interno delle circonvallazioni, si trovano le tariffe più basse. Nello specifico, nella zona verde il costo del grattino è pari a 60 centesimi l'ora nei feriali dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 21, mentre nella zona celeste la tariffa oraria è di 60 centesimi, ma il ticket si paga solo la mattina dalle 9 alle ore 14. Tariffe, al momento, molto più convenienti rispetto a quelle previste per il parking ex Enel (la società Power Sun ha fissato il costo a 1,50 euro l'ora h24) e che quindi dovranno essere ritoccate al rialzo per consentire una maggiore turnazione dei posti auto.

Variazioni difficili da far digerire agli automobilisti? Il Comune sta valutando sconti da applicare su abbonamenti, ad esempio per il parcheggio della seconda auto, così da andare incontro anche a chi, per necessità, è costretto a spostarsi ogni giorno con il mezzo privato.

Nel frattempo procede il conto alla rovescia per l'apertura di ex Enel. E anche qui allo studio ci sono abbonamenti, agevolazioni e convenzioni con operatori economici legati al turismo. Al momento non sono previste tariffe differenziate in base all'alta o bassa stagione: troppo presto per parlarne, si aspetta la partenza. E in attesa dell'inaugurazione, Confcommercio Lecce ha promosso un questionario rivolto ai negozianti ricadenti tra piazza Mazzini e i viali con l'obiettivo di rilevare i fabbisogni degli esercenti, le abitudini dei consumatori e possibili proposte per incentivare l'utilizzo della nuova area a parcheggio.