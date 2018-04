Attraversa sulle strisce, un'auto la investe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente questa mattina in viale Calasso, all’altezza degli uffici dell’agenzia delle Entrate, dove una ragazza è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118. A quanto si apprende la giovane, che non è in gravi condizioni, stava attraversando cmdi fronte a una prima auto ferma. Una seconda auto invece sopraggiunta all'improvviso non l'ha vista e l'ha travolta.