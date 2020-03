Lecce-Atalanta, LA DIRETTA: gol di Saponara, il Lecce accorcia le distanze - 1 a 2

29': Gol: Saponara accorcia le distanze in contropiede innescato dal lancio di Deiola: entra in area, si sistema la palla sul destro e batte sul secondo palo Gollini: 1-2



27': sinistro di Ilicic da fuori area, di prima intenzione, ma la palla è alta



26': tiro di Gomez alle stelle. Azione atalantina innescata da uno stop errato di Majer sulla trequarti giallorossa



22': sinistro di Ilicic dalla destra, in volo Gabriel sventa la minaccia riparando in angolo. Zapata incorna anticipando Rossettini sul cross giunto dalla bandierina: 0-2



17': Gol! Clamoroso autogol del Lecce. Donati colpisce di testa su corner e infila la palla all'angolo alla sinistra di Gabriel: 0-1.



13': Majer salva quasi sulla linea sul colpo di testa di Ilicic



1’: calcio d’inizio da parte del Lecce, che gioca indossando la consueta maglia giallorossa; completo bianco con richiami nerazzurri invece per la Dea.



PRIMO TEMPO



Come quella di Davide contro Golia la fatica che oggi, per la settima giornata di ritorno della serie A, spetta al Lecce contro l’Atalanta. Giallorossi ancora privi del fantasista Falco, ma tutelati in porta da Gabriel, titolare dopo un periodo trascorso in panchina. I salentini provano a cancellare la batosta patita in casa della Roma, mentre i bergamaschi tornano in campo dopo la pausa di domenica scorsa, dettata da emergenza sanitaria. Nelle loro file mancherà, per infortunio, Toloi, oltre a Djimsiti.

Si gioca in un pomeriggio ventoso, senza sole, su terreno in buone condizioni. Zone vuote sugli spalti. Presene una sessantina di tifosi ospiti.





LECCE: Gabriel, Lucioni, Donati, Mancosu, Lapadula, Rossettini, Deiola, Saponara, Calderoni, Majer, Barak.

Panchina: Vigorito, Chironi, Vera, Petriccione, Paz, Shakhov, Meccariello, Oltremarini, Rispoli, Rimoli, Dell'Orco, Tachtsidis.



ATALANTA: Gollini, Caldara, Palomino, Gosens, Gomez, Freuler, De Roon, Hateboer, Ilicic, Pasalic, Zapata.

Panchina: Rossi, Sportiello, Tameze, Czyborra, Muriel, Malinovskyi, Castagne, Bellanova, Okoli, Colley.



Arbitro: Davide Massa.