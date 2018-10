Mitra e pistole: assalto alla Gls, banditi in fuga con 24.500 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rapina ai danni della Gls, questa sera. In tre con il volto travisato hanno fatto irruzione negli uffici della società, alla zona industriale di Lecce. I malviventi erano armati, uno con un mitra, gli altri con due pistole. Con le armi hanno minacciato il titolare e dagli uffici hanno asportato due bussolotti contenenti gli incassi della giornata per un totale di circa 24.500 euro.Quindi la fuga a bordo di una Giulietta di colore scuro. L'allarme è scattato subito e sul posto sono accorse le pattuglie dei carabinieri. Il capitano Flavio Pieroni, comandante della Compagnia di Lecce è anche lui sul posto per seguire personalmente l’attività di sopralluogo e avviare le indagini.