Assalto alla Cgil, Fragassi: «Il governo sciolga le organizzazioni neo fasciste»

Una serie di manifestazioni davanti alle sedi della Cgil sparse sul territorio del Salento sono state organizzate questa mattina dopo gli scontri avvenuti ieri a Roma durante il corteo no green pass che si è concluso con un assalto alla sede nazionale del sindacato.

Il presidio davanti alla sede di Lecce

«Dopo i fatti gravissimi di ieri a Roma, oggi presidiamo tutte le sedi per dire due cose fondametali: una, non abbiamo paura. Due: non basta soltanto la solidarietà - è il commento di Valentina Fragassi, segretaria Cgil Lecce -. Dalla solidarietà si deve passare ad un'azione concreta di sciogliere le organizzazioni neofasciste. Quello che è successo ieri è inaudito e inaccettabile perché la Cgil è la casa dei lavoratori. Sono entrati in casa nostra e hanno distrutto tutto, hanno utilizzato le bandiere come armi mentre noi le bandiere le utilizziamo come identità, come valore. Valori della pace, della Costituzione, della democrazia non possono essere messi a repentaglio da questi soggetti che vengono lasciati liberi di scarrozzare nelle vie della città. Allora il governo prenda una posizione forte e soprattutto sciolga le organizzazioni neofasciste».

