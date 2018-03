Asl, proroga per 600: «Precari, mai a casa». Poi altri 100 assunti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assunzioni in arrivo nella Asl di Lecce per 100 operatori socio-sanitari e per i precari del settore si allontana l’incubo del rischio mancato rinnovo del contratto. Nella stanza dei bottoni della sede di via Miglietta è stata definita la platea degli aventi diritto alla stabilizzazione o alla riserva dei posti nei concorsi, ma al tempo stesso il direttore generale della Asl, Ottavio Narracci, ha deciso di mettere un punto fermo all’interrogativo che lavoratori e sindacati si ponevano in prossimità della scadenza di contratto.Un punto interrogativo che ha agitato i sogni dei precari nell’ultimo anno e mezzo a fronte di certezze che non arrivavano e dei dubbi che attraversavano i vertici dell’azienda sanitaria salentina sulla leggittimità di prosecuzione degli incarichi a tempo determinato.«Prorogheremo il mantenimento in servizio per i dipendenti che hanno maturato il diritto alla stabilizzazione – rende noto Narracci – fino alla definizione dell’iter su cui la Regione darà i tempi. Gli uffici hanno concluso la ricognizione e ora abbiamo una situazione certa della platea interessata. Siamo pronti a incontrare le organizzazioni sindacali con le proposte da formulare. L’incontro era già fissato, ma ci è stato chiesto di posticiparlo e aspettiamo la disponibilità di una nuova data. Daremo corso anche all’assunzione di 100 operatori socio-sanitari per colmare la carenza di queste figure in tutti gli ospedali».Gli aventi diritto alla stabilizzazione sono 551 secondo i requisiti previsti dall’articolo venti del decreto legislativo 75/2017 teso al superamento del precariato nella pubblica amministrazione. A questi si aggiungono i 49 precari che hanno maturato il diritto alla riserva dei posti nei concorsi. La parte del leone nelle stabilizzazioni la fanno gli infermieri: 222 sono da stabilizzare ai sensi del primo comma dell’articolo 20 del decreto legislativo 75/2017; 148 per il secondo comma. I primi hanno “vinto” il posto fisso perché erano in servizio nella Asl di Lecce con contratto a tempo determinato nel momento in cui è entrata in vigore la legge 124 del 2015 con cui sono state attribuite al Governo le deleghe in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione.La seconda fetta di precari, invece, riguarda i titolari di contratto a tempo determinato che hanno superato un concorso infermieristico anche in altre Asl. In totale si tratta di 370 infermieri che rimarranno in servizio e saranno assunti in pianta stabile quando la Regione avrà il via libera dai ministeri competenti. Per gli operatori socio-sanitari la buona notizia riguarda 137 precari (90 per il primo comma e 47 per il secondo), la platea è completata da 10 tecnici (3 saranno assunti per il primo comma, 7 per il secondo). Con il primo comma rientrano anche 5 precari in servizio nella Riabilitazione, 6 della vigilanza, 2 dirigenti non sanitari. Per 48 medici precari la riserva dei posti in concorso secondo quanto stabilito dal comma 543 dell’articolo 1 della legge 208 del 2015 e per un amministrativo quanto previsto dal Dpcm del marzo 2015.L’ultimo braccio di ferro tra Asl e sindacati è di giugno dello scorso anno quando non fu rinnovato il contratto a 40 tra infermieri, tecnici e operatori socio-sanitari che avevano già raggiunto i 36 m3wi di servizio. I segretari provinciali di Cisl Fp (Fabio Orsini), Fp Cgil (Floriano Polimeno), Uil Fpl (Antonio Tarantino), Fsi (Francesco Perrone) decisero di dichiarare lo stato di agitazione poi rientrato dopo i chiarimenti arrivati dalla Regione.