Cede l'asfalto, il camion carico di patate si rovescia su un fianco: strada bloccata per ore

L'asfalto cede improvvisamente. E il camion di passaggio in quel momento si rovescia su un fianco, seminando lungo la strada 14 pedane di patate dirette al mercato. E' accaduto questa notte, in via De Mura, a Lecce, nel tratto compreso fra via Lodi e via Tommaseo. Probabilmente a causa del maltempo che da qualche giorno stringe in una morsa il Salento, il manto bituminoso della via - che si trova nel cosiddetto “nuovo San Lazzaro”, vicino al mercato di Settelacquare - ha ceduto provocando una profonda buca. Il camionista che in quel momento si trovava a passare ha perso quindi il controllo del mezzo, che si è rovesciato. Fortunatamente nessun ferito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per rimettere “in piedi” il mezzo pesante, mentre via De Mura è stata chiusa al traffico per un paio d'ore, con grande disagio per tutti coloro i quali, a quell'ora - erano circa le 3 del mattino - erano diretti alla Mediazione per il mercato all'ingrosso.