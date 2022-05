Duomo, tutti sull'ascensore anche di notte: la magia del barocco ora è "by night"

Ammirare Lecce di notte dall’alto? A breve non serviranno più i droni. Sì, perché in vista dell’estate “Up!”, l’ascensore del Duomo potrebbe essere attivo anche dopo le 20 per regalare una visuale mozzafiato del barocco by night.

Sold out le prime due settimane

Durante le ultime due settimane i social sono stati letteralmente invasi dalle immagini della città dall’alto: tutti gli scatti realizzati dal punto più alto di Lecce. E il campanile...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati