Lecce, arrivano i sensi unici nelle strade dello shopping

Il centro cittadino cambia senso di marcia, almeno nelle strade principali. Da piazza Mazzini a Porta Rudiae, infatti, una serie di sensi unici pedonali e controlli delle forze dell'ordine garantiranno il numero massimo dell'utenza, anche rispetto alla capienza degli esercizi commerciali.

Il comitato per l'ordine e la sicurezza che si è riunito, da remoto, in tarda mattinata di oggi ha definito le misure da attuare fino al termine del periodo delle festività di Natale per limitare il rischio di assembramenti. E nel pomeriggio il tutto sarà sottoposto per definire le linee guida al confronto tra i settori Mobilità, Polizia locale e Protezione civile.

