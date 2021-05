Condannato nel processo “Sesso&Favori”: medico Asl sospeso dal servizio. L'accusa della Procura: «A capo del comitato d'affari, insieme al pm Arnesano»

Sospeso dal servizio Carlo Siciliano, medico del lavoro dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Per effetto della misura riceverà solo lo stipendio di sostentamento, sino alla conclusione della pratica che dovrebbe portare al definitivo licenziamento. La decisione della direzione generale è la diretta conseguenza della condanna a cinque anni di reclusione sentenziata nel processo di primo grado scaturito dall’inchiesta “Favori & Giustizia” che nel dicembre del 2018 travolse figure di spicco della Asl di Lecce e il pm Emilio Arnesano, magistrato della Procura di Lecce.

I fatti e l'inchiesta



Una vicenda travagliata che, dopo l’iter dell’Ufficio procedimenti disciplinari della Asl di Lecce ha portato alla decisione ultima della direzione generale di sospendere il professionista che eventualmente potrebbe anche rivolgersi al giudice del lavoro per chiedere la riammissione in servizio.

Siciliano - per la magistratura - era figura apicale, insieme al pm Emilio Arnesano, del sistema di scambio di favori venuta a galla nell'inchiesta, tanto che già nell'ordinanza con cui ne fu disposto l’arresto ai domiciliari fu messo nero su bianco: «È l'amico di Arnesano, colui che con Arnesano ha il rapporto più diretto e che, di volta in volta, si adopera in prima persona affinché il pm eserciti le sue funzioni in modo da favorire l'uno o l'altro dei suoi colleghi coinvolti in procedimenti penali. Siciliano è insieme ad Arnesano l'artefice di questo sistema, costituisce il trait d'union tra il comitato d'affari della sanità leccese e un magistrato infedele».

Una ricostruzione che di solito si legge negli scandali con giro di denaro di almeno sei cifre, ma in questo caso - secondo la ricostruzione degli inquirenti - ha colto un gruppo di professionisti che si aggiustavano fatti relativi alla loro quotidianità. Ora si apre per Siciliano un nuovo fronte che questa volta lo vede colpito nel suo ruolo professionale.