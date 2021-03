Arrestata banda di ladri: rubavano solo superalcolici pregiati

Non furti di poco conto ma bottiglie pregiate, pronte a essere rivendute. La Compagnia dei Carabinieri di Lecce e il Commissariato di Nardò hanno tratto in arresto quattro cittadini di nazionalità romena, tre uomini ed una donna, responsabili del reato di furto aggravato nei supermercati di Lecce e provincia. Sono stati catturati solo in tre, due uomini ed una donna: Mititica Marius Laurentiu di anni 32, S.R.C. di anni 19 e Dragan Andreea Florentina di anni 32. Il quarto della banda è M.M. di anni 25.

LA BANDA SPECIALIZZATA IN ALCOLICI PREGIATI

La banda era specializzata nel furto di alcoolici di pregio. Non si trattava dei furti di merce di pochi euro ma di un vero e proprio metodo per accaparrarsi la merce di maggior valore rinvenibile all’interno dei supermercati: rum Zapata, champagne Moet & Chandon, whisky Talisker, ecc. I quattro avevano trovato un mezzo ingegnoso per eludere i sistemi antitaccheggio: uno dei componenti entrava nell’esercizio commerciale, prendeva di mira le bottiglie e, individuato nel negozio un angolo cieco, non inquadrato dalle telecamere di sorveglianza, staccava le placche antitaccheggio, riponeva la merce all’interno di uno zaino ed usciva senza fare acquisti. Era quindi il turno del complice che, entrato nel supermercato, prelevava lo zaino nel quale erano stati riposti i liquori e ne usciva senza far suonare l’allarme.

SCIA DI COLPI A LECCE E PROVINCIA

Numerosi sono stati i supermercati presi di mira dalla banda, sia a Lecce che in Provincia, per un ammanco di migliaia di euro. I comuni della provincia sono: Poggiardo, Uggiano La Chiesa, Martano, Minervino Di Lecce, San Cassiano e Otranto. Le indagini della Compagnia di Lecce e del Commissariato di Nardò, che hanno visionato centinaia di video, alla fine hanno portato all’individuazione dei quattro soggetti nei confronti dei quali la Procura della Repubblica di Lecce, ha richiesto gli arresti domiciliari.

