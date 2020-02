In villa con la marijuana: denunciato 19enne

LECCE - A fermarlo sono stati i vigili urbani, che a fine gennaio hanno hanno bloccato nella Villa comunale di Lecce un ragazzo diciannovenne intento a spacciare marijuana.

Il ragazzo, volto noto perché destinatario lo scorso 19 dicembre di una segnalazione in Prefettura per detenzione ad uso personale di stupefacenti, è stato visto nei pressi di Porta Rudiae da alcuni agenti in compagnia di alcuni studenti durante l’orario di lezione.

In seguito ad un’attività di osservazione, durata qualche giorno e documentata con riprese video e foto, il ragazzo veniva fermato in villa, a scambiare degli involucri con dei ragazzi che si davano alla fuga. Sottoposto a perquisizione personale il giovane è stato trovato in possesso di sedici dosi di marjuana, confezionata in altrettante bustine in plastica trasparente, e di un bilancino.

