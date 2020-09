Arrestato con 12 chili di coca: tradito dal controsenso in tangenziale

Sequestrato record di cocaina a Lecce: un uomo è stato fermato dalla polizia con 12 chili di sostanza stupefacente e 2.250 euro in contanti.

L'arrestato si chiama Daniele Quarta, 30enne, di Leverano.



Nel primo pomeriggio di ieri una pattuglia della Polizia ha notato, sulla tangenziale ovest di Lecce, un Ducato Fiat che sfrecciava a forte velocità nel senso di marcia opposto.

Allertati da tale atteggiamento, i poliziotti hanno richiesto l’aiuto di altro personale della Squadra Mobile e il mezzo è stato raggiunto e fermato.

Lo stato di agitazione del conducente e proprietario del furgone ha fatto insospettire gli agenti i quali, nel corso di una prima perquisizione, hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo la somma di 2.250 euro in contanti.

Avendo maturato l’idea che quella somma rinvenuta potesse essere il provento di attività connessa allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno richiesto l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, a Brindisi, dove hanno condotto il conducente insieme al veicolo per un ulteriore e più approfondito controllo di polizia.

Esaminato il mezzo, poiché i cani davano inconfutabilmente segnali di avere annusato droga sul mezzo e poiché i poliziotti con i normali mezzi di ricerca non riuscivano a trovarla, hanno fatto ricorso allo scanner in della dogana del porto di Brindisi.

Da tale attività è emerso che c’erano state alcune modifiche strutturali al mezzo e il successivo intervento dei Vigili del Fuoco di Brindisi ha fatto piena luce sulla verità: sotto il pianale erano stati realizzati due vani occulti dissimulati come base (pavimento) del vano bagagli del veicolo. All’interno dei due “sottofondi” sono stati rinvenuti circa 11 kili di cocaina e diversi cellulari.

Alle luce di quanto emerso dal primo controllo sono state eseguite le perquisizioni anche presso le due abitazioni dell’uomo, a Leverano. Anche qui, i poliziotti della Squadra Mobile hanno rinvenuto altri tre cellulari e poco più di un chilo di altra sostanza stupefacente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA