Lecce, fermati dai carabinieri con marijuana e hashis: ai domiciliari un 18enne e un 20enne

Nella notte, a Lecce, in piazzetta Carducci, sono stati arrestati in flagranza di reato due giovani, di 20 e 18 anni, e uno studente 17enne è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Fermati dai militare della Compagnia dei Carabinieri di Lecce, avevano in totale 21 grammi di marijuana, divisa in undici involucri e 25 grammi di hashish in 13 involucri. I due arrestati sono ai domiciliari.