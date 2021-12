Lecce, arrestato pluripregiudicato e sequestrati droga, armi e assegni

Armi, assegni, un mirino ed eroina. Tutto nascosto in casa. A conclusione di una articolata indagine della Squadra Mobile della Questura di Lecce, è stato arrestato in flagranza di reato S. M. classe 1965, pluripregiudicato, anche per reati associativi, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione di armi esplosivi e materiali esplodenti.

L'indagine

L’indagine scaturiva da una pregressa attività investigativa dalla quale è emerso che l'uomo, insieme ad altri personaggi a lui vicini, allo stato ancora ignoti, illegalmente deteneva, occultate in appositi nascondigli, delle armi comuni da sparo, anche clandestine, con il relativo munizionamento, oltre all’aver avviato una fiorente attività di spaccio di “eroina”, sia presso il proprio domicilio che in una attività commerciale e di ristorazione, a lui riconducibile.

Lunedì scorso è stato approntato un servizio di osservazione presso l’abitazione del sospettato, peraltro, già agli arresti domiciliari. La successiva perquisizione permetteva agli investigatori della Squadra Mobile di rinvenire nel salone, all’interno di un fodero di colore verde una carabina ad aria compressa calibro 4,5; un carnet da dieci assegni della banca Unicredit, quasi tutti firmati in bianco dall’intestatario del conto, (persona diversa dall’arrestato); documentazione cartacea dell’attività commerciale “Nuova Stella Artois”; uno smartphone dualsim.

Mentre, in uno sgabuzzino nel giardino dell’abitazione, veniva rinvenuta e sequestrata un’altra carabina ad aria compressa calibro 4,5; un mirino ottico di precisione; un bilancino di precisione; un DVR, e sempre nel giardino, ma sopra uno scaffale al riparo di una tettoia, venivano rinvenuti e sequestrati sette panetti, singolarmente confezionati da nastro adesivo isolante del tipo da imballaggio di eroina.

In un secondo sgabuzzino, sulla terrazza dell’abitazione, venivano rinvenute due buste con polvere bianca, utilizzata come sostanza da taglio; due altri smartphone, dualsim e la somma di euro 745 suddivise in banconote di vario taglio. Durante la ricerca all’interno dell’esercizio commerciale e di ristorazione “Nuova Stella Artois” e in un altro stabile utilizzato come deposito per l'attività commerciale sono inoltre stati trovati diversi proiettili. Tutto il materiale rinvenuto è stato opportunamente repertato e sequestrato.