Lecce, arrestato molestatore seriale: numerose le testimonianze contro il giovane

Si sarebbe reso protagonista di ripetuti episodi di molestie ai danni di diverse donne che circolavano da sole in città a Lecce. Ieri sera agenti della Polizia di Stato hanno arrestato S.J., 24 anni nato in Gambia e residente in modo regolare in Italia con permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Con loro ha tentato un approccio, mentre si trovava spesso in condizioni visibili di abuso di sostanze alcoliche. Le molestie, in alcuni casi, sono proseguite anche fin davanti a casa della vittima prescelta: il gambiano seguiva il suo obiettivo tentando anche di violarne il domicilio.

Le testimonianze dei residenti e della giovane seguita fino a casa

Una ragazza leccese è stata particolarmente presa di mira. L'identificazione è avvenuta grazie alla tempestività delle telefonate dei cittadini alla linea di soccorso 113 della sala operativa della Questura che ha pianificato gli interventi di soccorso. A seguito della reiterazione la Polizia ha redatto una segnalazione di reato inoltrata all'Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica, insieme agli atti di denuncia delle giovani vittime, ottenendo la misura cautelare della custodia in carcere dal giudice per le indagini preliminari. La buona conoscenza del territorio da parte delle Volanti ha consentito di rintracciare l'autore delle molestie che è stato arrestato, in particolare per i reati di atti persecutori e violazione di domicilio continuata.