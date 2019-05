Archiviata l'inchiesta sulla xylella. Nel 2015 il sequestro degli ulivi e dieci indagati, ora si chiude il caso

Tutti i particolari nei servizi sul Nuovo Quotidiano di Puglia in edicola oggi.

Quattro anni di indagini e, ora, l'archiviazione. Si chiude con un nulla di fatto l'inchiesta della Procura di Lecce sulla xylella. La stessa inchiesta che nel dicembre del 2015 indusse l'allora procuratore Cataldo Motta a sequestrare gli ulivi del Salento. Archiviazione per tutti e dieci gli ormai ex indagati, chiesta dai sostituti procuratoriSi tratta di, già dirigente dell'Osservatorio fitosanitario regionale di Bari;, dirigente del settore agricoltura della Regione Puglia;, attuale dirigente dell'Osservatorio fitosanitario regionale;, capo dipartimento delle politiche europee e internazionali dello sviluppo rurale;, docente universitario a Bari e direttore del centro di ricerca "Basile Caramia" di Locorotondo;, docente di patologia vegetale all'Università di Bari;, ricercatore del Cnr di Bari;, ricercatrice del Cnr;, ricercatore presso lo Iam; e, generale dei carabinieri forestali ed ex commissario incaricato di affrontare l'emergenza xylella.Il decreto di archiviazione, che mette la parola fine all'inchiesta, porta la firma del giudice. Secondo Maritati, ma anche secondo i sostituti procuratori che avevano indagato, gli elementi raccolti nel corso delle indagini non sono sufficienti per sostenere la pubblica accusa in un eventuale processo. Non è stato evidenziato alcun collegamento tra i comportamenti contestati agli ex indagati e la diffusione del batterio della xylella fastidiosa con la conseguente strage di ulivi e l'avanzata della batteriosi ormai giunta alle porte di Bari. Nonostante ciò, nel decreto di archiviazione il giudice sottolinea una serie di irregolarità che avrebbero caratterizzato la condotta degli stessi ex indagati. In particolare, si sottolineano i ritardi con cui si è intervenuti nel costrasto al batterio e una sottovalutazione del fenomeno.