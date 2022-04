Bershka apre in città: nuovo store nei locali dell'ex Zara. Si cerca personale

Si scrive Bershka, si legge il brand che fa impazzire i giovanissimi tra i 13 e 16 anni. Un nuovo store del marchio di proprietà del colosso Inditex presto aprirà in centro a Lecce, nei locali che sino allo scorso anno ospitavano Zara in via Trinchese, angolo via Cavallotti.

Due piani di abbigliamento giovane

Nel nuovo store su due piani a farla da padroni su relle e scaffali saranno t-shirt. felpe e pantaloni di "tendenza". Lo stile Bershka è molto amato dai ragazzi e i suoi capi sono considerati dei veri must have. Le collezioni da sempre si ispirano al mondo della musica, dei manga, della tv, oltre a tecnologia e ultime tendenze di moda. Tra le più recenti collaborazioni ci sono la collezione Squid Game, la serie culto proposta da Netflix, e Attack of Titans, uno dei manga di genere dark fantasy post apocalittico più apprezzati dal pubblico adolescente.

Aperte le candidature per selezionare il personale

In vista della nuova apertura in città la catena ha aperto le posizioni anche per i ruolo di responsabile di negozio e addetti alle vendite che si occuperanno rispettivamente della gestione del punto vendita e della vendita. Per candidarsi a tutte le Offerte di lavoro di Bershka bisogna collegarsi sul sito di "Inditex" nella sezione dedicata alle carriere. Successivamente è necessario indicare e il marchio, la posizione d'interesse (in questo caso addetti vendita e responsabile di negozio/store manager) e la città in cui l'aspirante intende inviare il proprio curriculum vitae online. Dopo aver scelto la posizione, basterà cliccare su "Iscriviti" per partecipare alla selezione. Per concludere la procedura è richiesta l'iscrizione gratuita alla piattaforma.

