Lecce, sesso e favori: in appello la condanna dell'ex pm passa da 9 a 10 anni

E' passata da 9 a 10 anni la condanna a carico dell'ex pubblico ministero della Procura di Lecce, Emilio Arnesano, 64 anni, di Carmiano, nel processo d'appello conclusosi questo pomeriggio davanti alla Corte di Potenza. Il collegio giudicante presieduto Pasquale Materi ha accolto l'appello presentato dalla procuratrice generale Laura Triassi ed ha aumentato di un anno la pena inflitta in primo grado dal collegio B del Tribunale: è stata ritenuta fondata l'accusa che si rifornisse gratuitamente di Viagra da un medico per il quale si sarebbe interessato del procedimento giudiziario a carico un amico, diversamnte da quanto aveva sostenuto il processo di primo grado arrivato a sentenza a gennaio dell'anno scorso. Confermata invece la condanna ad 1 anno e 4 mesi di reclusione (pena sospesa) per l'avvocatessa Manuela Carbone (difesa dall'avvocato Antonio Savoia). Gli avvocati difensori dell'ex magistrato, Luigi Corvaglia e Luigi Covella, attendono ora il deposito delle motivazioni per presentare ricorso in Cassazione. Tre mesi il termine indicato.

Il processo di primo grado

In primo grado Arnesano era stato condannato per due capi imputazione, riguardanti entrambi gli incontri che avrebbe avuto o avrebbe cercato di avere con le avvocatesse Benedetta Martina e Manuela Carbone (la prima aveva patteggiato 2 anni ed 8 mesi). Non avevano trovato invece riscontro nel processo svoltosi nell’aula Pagano del Tribunale Potenza: quella sulle forniture di Viagra e l'altra sulla raccomandazione dell'aspirante avvocatessa Federica Nestola agli esami del 2017 alla abilitazione forense, per i favori sessuali che gli avrebbe consesso l’amica comune Benedetta Martina.

Corruzione in atti giudiziari

Corruzione in atti giudiziari ed abuso ufficio, le accuse contestate per i rapporti intercorsi fra il pm Arnesano e l’avvocatessa Carbone. I fatti sono stati collocati fra settembre ed ottobre del 2018 quando il magistrato contattò l’avvocato Augusto Conte (imputato in questo processo ed assolto in primo grado anche lui dall’accusa abuso ufficio) perché rivestiva la carica vicepresidente del consiglio disciplina forense. L’intenzione sarebbe stata quella convincerlo a persuadere i componenti del consiglio disciplina a desistere nell’adottare una sanzione a carico dell’avvocatessa Carbone. La professionista sarebbe stata a sua volta indotta ad accettare un incontro sessuale fissato per il 5 ottobre e poi rimandato.

Sesso e favori

Ancora sesso e favori. Nei rapporti intercorsi con l’avvocatessa Martina. Sul punto gli avvocati difensori Luigi Covella e Luigi Corvaglia hanno sostenuto che fosse insussistente l’accusa corruzione in atti giudiziari poiché fra i due c’era una relazione stabile. E, dunque, sarebbe venuto meno il do ut des, il dare e l’avere, lo scambio favori. Una tesi sostenuta dallo stesso magistrato nelle dichiarazioni spontanee rilasciate nella udienza dell’8 gennaio dell'anno scorso quando ha affermato di non avere mai svenduto la sua funzione giudiziaria.

Narracci e Siciliano

Pende ora il processo in Appello per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Si tratta dell'ex direttore generale della Asl, Ottavio Narracci, e l’ex dirigente di Medicina del Lavoro, il dottore Carlo Siciliano, condannati in primo grado rispettivamente a 3 anni ed 8 mesi di reclusione a 5 anni.