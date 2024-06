Anziano trovato morto in casa a Lecce. Il dramma è venuto alla luce questa mattina in via Di Vereto, dopo una segnalazione di alcuni residenti della zona. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri e sanitari del 118. I soccorritori entrati in casa hanno trovato l'anziano ormai provo di vita e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Secondo una prima analisi si tratterebbe di un decesso per cause naturali.

Notizia in aggiornamento