Lecce, un tour alla scoperta degli antichi nogozi

Quante volte ci siamo soffermati con lo sguardo su una vecchia foto, cercando di cogliere tra le ombre in bianco e nero l'aria di quel passato che non potremo mai più vivere.



Anche per via delle sue trasformazioni dovute al cambio del suo "core business" passato dal commercio al turismo, la città di Lecce si presta bene a questo tipo di speculazioni e soprattutto il centro storico, oggi bianco e lustro, custodisce i ricordi di un passato dalla vivacità sorprendente, fatto di negozi, piccoli opifici, mercati e piazza d'affari. Le vecchie foto ci parlano infatti di pellami, confezioni, biancheria: tutto prodotto e commercializzato in loco, quando la globalizzazione non era ancora contemplata.

La visita guidata



Quel passato di cui sembra di sentire ancora le voci chiassose per strada è al centro di una visita guidata speciale che si terrà il 12 marzo, dalle 17 alle 20. Ad accompagnare i partecipanti nelle stradine del centro alla scoperta del passato glorioso di certo angoli sarà la dottoressa Daniela Bacca, guida esperta della città.

Le informazioni sono sull'evento Facebook.