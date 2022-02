Anno accademico UniSalento. Locatelli a Lecce: «Prudenza sulle riaperture, non è un "liberi tutti"»

Inaugurato l'anno accademico 2022/2023: ospite dell'evento dell'Unisalento, Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del comitato tecnico scientifico, che ha tenuto una lectio magistralis nell'aula magna dell'Ecotekne.

Il tema dell'inaugurazione: "one health", la ricerca scientifica per la salute globale. Dal medico e accademico, direttore del dipartimento di oncoematologia e terapia cellulare e genica all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, l'invito a tenere alta l'allerta sulla pandemia: «Servono gradualità e prudenza nella riapertura. Abbiamo tutti voglia di riappropriarci della nostra vita sociale - ha dichiarato Locatelli - , non dimentichiamo però che abbiamo ancora una circolazione virale non esattamente tra le più basse ed è importante tenere la gradualità nelle aperture. La direzione è questa, la situazione ci consente di pensare di riaprire, ma tutto questo grazie all'adattamento delle decisioni precisioni al contesto epidemiologico e ai vaccini».

«È assolutamente fondamentale richiamare l'importanza sia di aderire al ciclo di vaccinazione primaria per quella minoranza di soggetti che ancora non ha ricevuto il ciclo d'immunizzazione, sia la somministrazione della dose booster, perchè è acclaratamente evidente la protezione che viene conferita dai vaccini - ha aggiunto il presidente del Consiglio superiore della Sanità - . Bisogna perseguire su questa strada convincendo coloro che hanno ancora esitazione che questo è il modo migliore per proteggersi».



«Una ripartenza segnata da un obiettivo, nato durante questo periodo difficile, nel quale abbiamo riflettuto: parlare di "one health". L'università - ha aggiunto il rettore di UniSalento Fabio Pollice .- deve costruire le condizioni per uno sviluppo sostenibile, creando qui, nel Salento, un centro di eccellenza, dove si incrocino ricerca, formazione e soprattutto produzione».