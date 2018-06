L'anfiteatro di Rudie apre per l'estate: visite e spettacoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Visite guidate e spettacoli teatrali per tutti i weekend estivi e fino al prossimo autunno. L’anfiteatro di Rudiae apre le porte al pubblico. Palazzo Carafa si prepara a mettere in mostra l’area archeologica con un programma di fruizione sperimentale che partirà già dalla prossima settimana e che andrà avanti per quattro mesi. Ad annunciare le novità in arrivo è stato il sindaco Carlo Salvemini: «Dal 2 luglio al 4 novembre – ha scritto il primo cittadino su Facebook – ci sarà l’apertura dell’area archeologica di Rudiae con visite guidate a cura di A.r.va e spettacoli teatrali a cura di Astragali».Terminate, o quasi, le operazioni di pulizia del sito archeologico, quindi, turisti e amanti dell’arte avranno la possibilità di esplorare il monumento di età traianea e scoprire la storia del sito. Il giro culturale sarà organizzato da A.r.v.a., spin off dell’Università del Salento, impegnata già in passato nell’organizzazione di alcune aperture speciali durante tutto l’arco dell’esecuzione dei lavori.«Stiamo ancora completando la pulizia dell’area, in più dobbiamo completare alcune operazioni logistiche quindi sarà difficile partire già dal prossimo lunedì – ha precisato Dario Corritore di A.r.va –. Sicuramente dalla seconda settimana di luglio saremo in grado di presentare l’offerta di visite che andrà avanti fino al 4 novembre proprio per sfruttare tutta la luce solare». Posti limitati per ammirare il sito archeologico: «Le visite dureranno circa un paio d’ore e saranno su prenotazione obbligatoria per gruppi non superiori a 30 persone – ha aggiunto Corritore –, perché vogliamo evitare il minor impatto possibile nell’area. Il venerdì ci sarà un turno unico alle 17 mentre per sabato e domenica abbiamo pensato a un doppio turno: uno pre-mare alle 9.30 e l’altro sempre alle 17». Al momento, quindi, sono previste solo visite nei weekend in quanto «questa è una fase di sperimentazione – spiega Corritore – portata avanti di intesa con la Soprintendenza per cui gli accessi saranno garantiti solo nel fine settimana».Oltre ai tour culturali, l’anfiteatro sarà location anche di spettacoli teatrali a cura della compagnia Astràgali Teatro, ideati e realizzati per la messa in scena all’interno del sito archeologico.Novità anche per i Teatini. Oltre alla rassegna cinematografica – iniziata lo scorso 22 giugno con proiezioni già sold-out – l’ex convento ospiterà una serie di eventi, esposizioni e concerti che accompagneranno le serate estive salentine.«I Teatini – ha scritto il sindaco - si propongono come spazio culturale per la città, di tutti e per tutti i gusti: cinema, musica, libri, mostre e presto teatro e danza».Il 10 luglio all’interno del chiostro andrà in scena la tredicesima edizione del Locomotive Jazz Festival con Raffaele Casarano che presenterà il suo nuovo lavoro discografico “Oltremare” insieme al New International 4tet. Non solo. «Il 14-15 luglio – ha scritto il Sindaco - si terrà lo spettacolo JAF Jazz Around Festival mentre il 20 luglio sarà la volta del concerto organizzato da Camerata Musicale Salentina di “Giovanni Sollima & ApuliaCelloSoloists”, con il grande violoncellista già maestro concertatore dell’edizione 2014 della Notte della Taranta. Il 12 agosto ci sarà il Concerto finale della rassegna Must in Song, organizzata dalla Associazione Culturale Festinamente, giunto alla sesta edizione». Non solo musica però.Dal 12 luglio al 28 agosto, infatti, nella galleria “Le Maniche” al primo piano dei Teatini sarà allestita la mostra fotografica “Io sono” di Luisa Menazzi Moretti. L’esposizione è composta da venti ritratti fotografici di grandi dimensioni di rifugiati e richiedenti asilo, ai quali si affiancano altrettanti pannelli con i testi delle loro storie raccolti dall’artista durante la sua recente permanenza in Basilicata. La mostra fotografica è stata già esposta a Matera mentre a fine estate sarà esposta a Napoli al Palazzo delle Arti.Tra le attività permanenti è prevista l’attivazione di una biblioteca per bambini e le famiglie: il chiostro sarà attrezzato non solo per attività di lettura e scrittura ma anche laboratori finalizzati a sviluppare la creatività, l’apprendimento, la relazione e l’accoglienza.