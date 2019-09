Lecce, allo stadio spunta il papa giallorosso. Ma la "benedizione" non basta

LECCE - Dopo Sant'Oronzo è stato il papa in versione giallorossa l'apparizione che si è palesata oggi al via del Mare, dove il Lecce disputava la sua terza partita in serie A contro il Napoli. Una partita finita malissimo per i salentini che hanno registrato una cocente sconfitta da parte dei campani, perdendo 1 a 4 in casa.

L'avvistamento del papa salentino, ultimo personaggio impersonato dall'istrionico Pasquale Zonno però ha certamente strappato qualche sorriso al pubblico.

Ultimo aggiornamento: 21:50

