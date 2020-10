Allarme bomba fuori dall'istituto tecnico Calasso: scuola presidiata. Arrivano gli artificieri

Una valigia abbandonata davanti all'istituto Calasso di viale De Pietro, a Lecce, e in prossimità del centro cittadino scatta l'allarme bomba. Una chiamata al 112 attorno alle 11.15, effettuata da un passante insospettito dalla presenza di una valigia lasciata vicino al cestino dei rifiuti, ha fatto arrivare i carabinieri e i vigili urbani davanti all'istituto.

La zona è stata transennata, per metterla in sicurezza ed impedire ai passanti di avvicinarsi, mentre in questo momento si aspettano gli artificieri per far "brillare" la valigia. Il personale della scuola è stato invitato a rimanere all'interno.

Aggiornamenti nelle prossime ore.

