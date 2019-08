Borse dimenticate, scatta l'allarme bomba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Giornata movimentata ieri per gli artificieri, con due diversi allarmi bomba scattati in centro, a ridosso della zona dove si tiene la festa patronale. Il primo allarme è scattato ieri pomeriggio in piazzetta Verdi, dove era stata segnalata una valigia sospetta. Una volta transennata l'area, però, il legittimo proprietario si è presentato a riprenderla.Il secondo allarme eè scattato nella notte nello stesso isolato. Alle 24 30 una valigia sospetta è stata segnalata su viale Cavallotti, proprio alle spalle di piazzetta Verdi. In questo caso la borsa, che era ancora imballata, è stata fatta brillare dagli artificieri ma al suo interno fortunatamente non c'era nulla.