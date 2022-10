Il premio Paolo Borsellino al procuratore di Lecce, De Castris

Il procuratore della Repubblica di Lecce, Leonardo Leone De Castris, è tra i destinatari del Premio nazionale Paolo Borsellino, giunto nel 2022 alla sua trentesima edizione. De Castris, che è stato il più giovane procuratore d'Italia (il primo incarico direttivo a Rossano Calabro, poi Foggia e infine Lecce), ma ancor prima un pubblico ministero antimafia, è stato inserito nella rosa di coloro che riceveranno l'importante riconoscimento sulla "legalità", proprio per la sua "brillante carriera" improntata alla lotta alla criminalità organizzata, "lontana dai riflettori e condotta senza clamori". Impostata da sempre sul cardine della “sobrietà”. Onorato e contento, De Castris, ritirerà il premio il 28 ottobre prossimo, al Teatro Flaiano di Pescara.

Il premio Paolo Borsellino

Il “Premio nazionale Paolo Borsellino”, come si legge sul sito dedicato, nasce il 3 dicembre 1992 dalla volontà del giudice Antonino Caponnetto che, invitato a Teramo dal’Associazione “Società Civile” per un incontro con gli studenti al teatro cittadino, dedicò la targa consegnatagli da Rita Borsellino al fratello Paolo, ucciso pochi mesi prima in via D’Amelio. Il Premio come l’associazione “Società Civile” che l’organizza nasce con l’intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie nazionali e trans nazionali, a promuovere legalità, impegno sociale e civile, rispetto dei valori costituzionali e la giustizia attraverso collaborazioni soprattutto con scuole e università, associazioni, realtà di base territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità, del rispetto e delle regole. E' ritenuto oggi univocamente la più grande e la più importante manifestazione italiana, e quindi europea, sui temi della legalità.

La manifestazione

La manifestazione voluta da Rita Borsellino e Antonino Caponnetto (Procuratore che guidò il pool antimafia del maxi processo con Falcone e Borsellino) fu presieduta da Rita Borsellino e Antonino Caponnetto (1992/2001) poi da Pier Luigi Vigna (2002/2007), da Antonio Ingroia (1008/2010), Lorenzo Diana (Segretario commissione antimafia 2011/12); Rita Borsellino (2013/2014); Francesco Forgione (Presidente commissione antimafia 2015/2017); Giovanni Legnini (2018) Luigi Savina (Vice Capo della Polizia 2019). Dal 2022 ne sono garanti il nuovo Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e il sacerdote Don Aniello Manganiello.

Gli altri premiati

Oltre al procuratore De Castris, a ricevere il premio saranno il procuratore della Repubblica di Caltanissetta Salvatore De Luca, il procuratore aggiunto della Repubblica di Ancona Valentina D’Agostino, il procuratore presso il tribunale dei minorenni de L’Aquila David Mancini. Ed ancora il questore di Reggio Calabria Bruno Megale, il questore di Catania Vito Maurizio Calvino, il comandante regionale Abruzzo della guardia di finanza Gianluigi D’Alfonso ed il comandante del reparto operativo dei carabinieri di Roma Marco Aquilio.