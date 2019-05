Affluenza: alle 19 votanti votanti vicini al 60% nel Capoluogo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Europee e Amministrative si incrociano. E se in Italia l’affluenza per le prime è in lieve calo, almeno per il momento, sulle Amministrative soffia un vento diverso.A Lecce - complice anche il meteo nulla affatto clemente - la partecipazione è buona: alle 19 si attestava alrispetto a due anni fa.Affluenza buona in tutta la provincia , più alta nei comuni dove si elegge il nuovo sindaco: alle 19 il picco è a Campi salentina con il 68, 06% di affluenza. Seguono Miggiano (67%,30), Lequile (67,15%) Cursi (63,08%), Zollino (62,21%), Surano (62,09%).Ovviamente gli occhi sono puntati sul voto del capoluogo dove si affrontano i cinque candidati a sindaco: Arturo Baglivo (Movimento Cinque Stelle), Saverio Congedo (centrodestra), Mario Fiorella (Sinistra Comune), Adriana Poli Bortone (civiche di centrodestra) e Carlo Salvemini (centrosinistra).