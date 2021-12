Violenza in città, accoltellato dal fratello: 47enne grave al Fazzi

E' in gravi condizioni l'uomo che ieri sera a Lecce è stato aggredito e accoltellato dal fratello. Un uomo di 47 anni, M.M. é stato accoltellato dal fratello, a Lecce, poco prima delle 23 in piazzetta Congedo. Soccorso dagli operatori del 118, la vittima é ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Vito Fazzi del capoluogo.

L'accoltellamento

Stando alla prima ricostruzione da parte degli inquirenti, il 47enne era in compagnia della ex compagna del fratello quando quest'ultimo F.M. le sue iniziali, li ha visti e accecato probabilmente dalla gelosia ha aggredito il fratello e lo ha accoltellato alla schiena, alla spalla e al torace il fratello. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale, i sanitari parlano di condizioni "delicate".

L'aggressore è stato poi rintracciato e fermato dalla polizia in via Cota a Lecce, mentre il coltello è stato ritrovato in strada buttato sotto una pedana.