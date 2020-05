Lite e accoltellamento: tragedia sfiorata in centro

La lite degenera, spunta una lama e si sfiora la tragedia. Attimi di tensione intorno alle 14.30 in via Duca degli Abbruzzi all’angolo con vico De Argenteris, a pochi passi dall’ingresso del centro storico di Lecce, dove un uomo di origini marocchine è stato accoltellato da un suo connazionale al culmine di un acceso diverbio.



Non sono ancora ben chiari i particolari dell’episodio, su cui stanno indagando gli agenti della squadra mobile insieme ai colleghi della sezione volanti intervenuti sul posto. Tutto avrebbe avuto origine da uno scontro verbale, dai toni molto accesi, scaturito da futili motivi.



D’un tratto i litiganti sono passati alle mani, fino a quando uno dei due ha estratto un coltello che aveva con sè e, senza esitare, ha inferto un fendente nella gamba del rivale. Poi è rapidamente fuggito via, lasciando la vittima per terra sanguinante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso e trasportato il ferito presso l’ospedale di Scorrano, dove è approdato in codice giallo.



Dopo i controlli e le medicazioni, l'uomo è stato dimesso con una prognosi di otto giorni. Il presunto responsabile dell'accoltellamento è stato rintracciato e fermato a stretto giro dagli agenti. La sua posizione è al vaglio degli investigatori. Ultimo aggiornamento: 19:26