Lecce: donna accoltellata per strada in via Montello, due in questura

Una donna è stata accoltellata in via Montello, a Lecce. I fatti si sono verificati attorno alle 21: la ferita è stata portata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, non versa in gravi condizioni. Non si conoscono ancora le ragioni del gesto. Due persone, tuttavia, sono state portate in questura: si tratta di un nigeriano e di una italiana. Sono state trovate dalla polizia in stato di agitazione, poco distante dal luogo in cui si sono verificati i fatti.

Indagini della polizia

La vicenda potrebbe essere legata al giro degli stupefacenti, considerato che la zona è frequentata in serata da alcuni tossicodipendenti. In queste ore gli agenti della sezione Volanti stanno ascoltando diverse persone che si trovavano in zona per capire l'accaduto e per accertare le ragioni della presunta lite sfociata in aggressione. La ferita è stata soccorsa dal personale sanitario del 118.

L'episodio in via Montello

L'episodio si è verificato in una zona non lontana dalla stazione ferroviaria, in un orario in cui il traffico è limitato. Moltissime sono state le misure adottate per garantire sicurezza in un'area della città di Lecce a ridosso del centro storico che è però spesso stata teatro di problematiche dovute al degrado. I poliziotti stanno visionando i filmati delle telecamere della zona. Via Montello è tristemente nota alle cronache per l'omicidio dei due fidanzatini Eleonora Manta e Daniele De Santis, per cui lo studente 23enne Antonio De Marco sta scontando l'ergastolo.

L'allarme

Sul posto si è recato personale del 118 e gli agenti della vicina questura. L'allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno udito le richieste d'aiuto della vittima, che gridava per strada. Hanno visto il sangue, hanno compreso che c'era stata un'azione violenta. Dall'ascolto dei testimoni e delle due persone fermate si potrà forse comprendere qualcosa in più sull'accaduto. Si potrà sapere se il gesto sia stato mirato, o seguito a una discussione dovuta a ragioni, anche quelle, ancora da accertare. Le due persone portate in questura sono risultate in forte stato di agitazione. Eventuali provvedimenti saranno adottati una volta sentito il pm di turno presso la procura di Lecce.