Messa a Cerrate, boom di visite: «Così rivive l’anima dell’abbazia»

C’è stato un momento, nella storia millenaria dell’abbazia di Cerrate, in cui il culto ha ceduto il passo all’arte e la chiesa dedicata alla Vergine è stata trasformata in una sorta di museo, per far meglio ammirare ai visitatori la bellezza dei suoi affreschi bizantini. Una scelta fatta negli anni Settanta, impraticabile oggi, che ha privato quel luogo della sua anima. Da ieri mattina, però, questo strappo è stato ricomposto e con una celebrazione solenne sotto forma di messa cantata l’arcivescovo di Lecce Michele Seccia, insieme al papas ortodosso, Frate Giovanni, ha riportato le funzioni religiose nella chiesa di Santa Maria di Cerrate, annunciando che la liturgia sarà celebrata ogni sabato pomeriggio alle 19 a partire dalla prossima settimana. E sono state centinaia le persone che hanno raggiunto l’abbazia, nelle campagne fra Squinzano e Casalabate, per non perdersi una giornata che resterà alla storia. Chiesa gremita di gente tanto che in molti sono stati costretti a rimanere fuori.L’abbazia – reduce da due anni di restauri che hanno interessato proprio l’interno e l’esterno della chiesa più altri ambienti destinati alla fruizione turistica – è gestita dal 2012 dal Fondo Ambiente Italiano su concessione della Provincia, proprietaria dell’immobile. La fondazione milanese ha reperito attraverso liberalità private e raccolte fondi ben 3 milioni di euro per effettuare i lavori necessari a restituire al complesso conventuale il suo antico splendore. Ma la missione del Fai – cosa più volte ribadita in questi giorni dai suoi massimi rappresentanti – non si limita alla ristrutturazione dei monumenti, come spiega la capo delegazione di Lecce Adriana Bozzi Colonna. «Nei luoghi di cui ci occupiamo cerchiamo di riportare le tradizioni originarie e con Cerrate non poteva essere diversamente, dalla messa nei due riti, cattolico e ortodosso, agli antichi mestieri, presenti nella fiera che abbiamo allestito all’esterno, perché questi due aspetti riassumono la storia dell’abbazia che ha ospitato prima i monaci basiliani e poi i coloni agricoli».La riapertura ai visitatori alla fine dei lavori di restauro, quindi, è stata fatta coincidere con la ripresa del culto. Non una vera e propria riconsacrazione perché la chiesa non è mai stata sconsacrata. Si è optato per una processione simbolica dei religiosi intorno alla chiesa culminata davanti al portone chiuso. Con il pastorale, monsignor Seccia ha bussato per due volte dando il segnale per l’apertura dall’interno e alle spalle del corteo ecclesiastico sono entrati anche i fedeli.