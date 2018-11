Lecce, a San Pio ancora auto in fiamme. Incendiata una macchina anche a Surbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due auto incendiate ieri sera a Lecce e Surbo. È doloso l’incendio appiccato intorno alle 23.40 di ieri in via Galileo Galilei, a Surbo, ad una Opel Corsa di G. M., del posto. Le immagini acquisite dai carabinieri e registrate da alcune telecamere presenti su alcune abitazioni hanno permesso di individuare il responsabile. Le fiamme hanno avvolto l’auto nella parte posteriore e sono state spente dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.Alle 22.30 un’altra auto è andata in fiamme in via Cerrate Casale, a Lecce. Distrutta dalle fiamme una Fiat Panda, di proprietà di A. M., parcheggiata davanti all’abitazione del proprietario. Intaccata dalle fiamme nella parte posteriore anche una Fiat 500 parcheggiata vicina. Ancora una volta è il rione San Pio, a Lecce, a registrare episodi di questo genere.