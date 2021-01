Dal diario di un bambino di 7 anni sul Capodanno: «Prego tanto per medici ed infermieri che lottano contro il coronavirus»

«I medici e gli scienziati stanno lavorando molto, ma proprio molto per far sparire questo maledetto virus. Io nel silenzio della mia camera sto pregando tanto per i medici e gli infermieri e anche per zio Gigi che è un medico e a causa del virus non vuole venire a casa mia per Capodanno». E' lo stralcio di una lettera intitolata “Caro Diario” scritta il 30 gennaio da un bambino leccese di 7 anni anni che frequenta la seconda scuola Elementare.

Una lezione di responsabilità e di senso delle cose veramente importanti dai impartire a chi ha continuato a lamentarsi del mancato cenone a casa con tanti invitati. E soprattutto a chi ha comunque violato le regole del buon senso e del rispetto del diritto alla salute degli altri.

«Mi mancheranno tanto le grandi tavolate ma sono contento che nei giorni di zona rossa il mio papà esce di meno e può giocare di più con me. Penso di fare una bella tavolatacome faceva la mia nonna quando era piccola e passava le feste natalizie in famiglia. Che bei ricordi, mi dice sempre! Sono sicuro che nel 2021 torneremo ad abbracciarci e tutto andrà bene. Un saluto a tutti. E tu Gesù ascoltami».

