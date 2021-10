I messaggi disperati della compagna a Nestola: «Ho bisogno di parlarti e di vederti»

«Non mi dire che si è fatta viva quella. Sto soffrendo, sono distrutta, credimi. Questa situazione mi sta ammazzando». Questo messaggio fu inviato la sera del 24 aprile da Elisabetta Aportone a Silvano Nestola quando la ragazza cominciò a sospettare che l’ingerenza della madre avesse sortito sul suo compagno gli effetti voluti. I messaggi che si scambiarono quella sera dicono della ferma volontà della donna di continuare la relazione e di lasciare perdere le ossessioni della madre.

La disperazione della donna: «Non incolparmi del comportamento di mia madre»



Elisabetta Aportone: per favore lasciala perdere....Non te la prendere con me. Nestola: io non me la sono presa mai con te. Ci mancherebbe. Non importa. Aportone: per favore dimmi. Nestola: lascia stare. Vado a letto. Mi scoppia la testa. Cerca di stare tranquilla. Un abbraccio. Aportone: domani venite al mare, per favore. Ho bisogno di parlarti e di vederti. Nestola: non verrò. Aportone: vengo io. Nestola: no. Aportone: ci vediamo alla Grottella. Nestola: no. Aportone: alle 15. Nestola: lunedì mi trovo tua madre fuori che sparla e urla come una... Aportone: allora ci vediamo soli. Mercoledì alle 16. Nestola: no. Mi dispiace. Non posso vivere con l’ansia. Aportone: hai ragione. Nestola: perdonami, ma non è solo quello. Aportone: ma lunedì è venuta? Nestola: chiedilo a lei. Nestola: lei sta negando. Nestola: ?. Aportone: io credo a te. Nestola: non importa. Aportone: lasciamola perdere, per favore. Se non venite voi al mare veniamo noi alla Grottella. Buonanotte. Nestola: come vuoi, noi non veniamo. Sei libera di fare quello che vuoi. Aportone: ma perché gliela dai vinta? Ignorala. Nestola: lascia perdere. Buonanotte. Aportone: buonanotte. Mi manchi, non hai idea di quanto. Nestola: mi dispiace. Aportone: non dire così. Non facciamo vincere gli altri. A me non piace gettare la spugna. Nestola: non si tratta di vincere. Aportone: non voglio rinunciare a te. Nestola: solo al pensiero mi viene l’ansia. Aportone: te lo dico da luglio. Lo so e lo capisco, ma la finirà prima o poi. Nestola: cose mai viste nella vita. No. No. Aportone: è evidente che non stia bene. Nestola: non esiste. Se non sta bene va curata. Io non devo subire la sua follia. Aportone: ignorala. Hai ragione. Nestola: l’unica cosa che non dovevi dire niente a nessuno. Alla fine è arrivata a casa mia. Hai sbagliato in questo. Però non è colpa tua. Notte.

