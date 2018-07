Le scuse del parcheggiatore: «Colpa del sole. E degli inglesi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Chiedo scusa per l'episodio successo due giorni fa in spiaggia con quei turisti inglesi». E alla fine arrivò il pentimento. Un pentimento che si concretizza con un filmato che lo stesso parcheggiatore dal turpiloquio facile mette in rete e che diventa virale come il primo. Luigi Ferendeles, parcheggiatore da anni, pare, di una nota spiaggia della costa sud di Gallipoli ha avuto il suo momento di gloria domenica scorsa dopo che qualcuno lo ha filmato mentre trattava malissimo un turista inglese, che probabilmente stava...