Trovano un migrante per strada e lo portano in pizzeria, la storia di Natale dei carabinieri

È la sera di Natale e attorno alle 20 arriva alla Croce Rossa la telefonata dei Carabinieri della Stazione di Leverano che chiedono supporto per aiutare e accompagnare insieme a loro un migrante in difficoltà fermato in strada. Il giovane era stato intercettato dai militari in servizio per un regolare controllo e avevano dovuto appurare che era di passaggio, partito dall'ospedale di Copertino per tornare a casa a Boncore, ma a piedi.

A domanda dei militari se stesse bene, il ragazzo, per lo stupore e il dispiacere dei due carabinieri, aveva raccontato di essere a digiuno. I due uomini non ci hanno pensato due volte e lo hanno portato nella vicina pizzeria, da Franco, dove gli hanno offerto la cena. Successivamente hanno chiamato i volontari per un ulteriore supporto umanitario che è prontamente arrivato con un pacco pieno di viveri e beni di prima necessità. La storia è stata raccontata in un post molto commovente dalla Croce rossa che ha lodato i due carabinieri.

«Con le luci dei lampeggianti che erano d'improvviso natalizi, con il lucicchìo dei catarifrangenti delle divise e degli occhi ...abbiamo accompagnato a casa il ragazzo che si è sentito meno solo e per niente abbandonato - raccontano dalla CRI -. La nostra storia più bella di questo strano Natale è questa. Nel segno del nostro primo principio, quello dell'umanità la condividamo con voi, dedicandola a tutte le donne e gli uomini in divisa che in questi giorni sono sulle strade salentine e d'Italia per farci sentire al sicuro e per far da angeli custodi a chi è meno fortunato. Grazie, in particolare, a questi due militari, al comandante della stazione dei Carabinieri di Leverano G.Pagliara, al Comando Provinciale di Lecce per la gentile concessione e a tutta l'Arma dei Carabinieri per il prezioso lavoro svolto ogni giorno».

Ultimo aggiornamento: 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA