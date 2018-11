Le cade addosso una pentola di olio bollente: ustionata bimba di due anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È ricoverata presso l’Ospedale Perrino di Brindisi, la piccola di 2 anni che questa sera intorno alle 19, all’interno di un’abitazione di via Gorizia, a Squinzano, si è rovesciata addosso una pentola con dell’olio caldo mentre giocava in cucina. Forse per una disattenzione durante il gioco si è protesa troppo vicino ai fornelli sui quali era stata adagiata la pentola. È bastato un attimo e il recipiente, con all’interno il liquido ancora molto caldo, si è rovesciato sul pavimento. Gli schizzi d’olio hanno raggiunto la piccola provocandole delle ustioni. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, chiamato dagli stessi familiari, che dopo aver soccorso la bambina l’hanno trasportata a bordo di un’ambulanza presso il nosocomio brindisino e affidata alle cure dei medici del reparto di Pediatria in osservazione. Per fortuna le condizioni della piccola non sono gravi: ha riportato ustioni giudicate lievi a una spalla e a una mano.