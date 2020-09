Rebus trasporti per le scuole. Le aziende dei bus ai presidi: «Concentrare gli ingressi». Primo accordo anti-caos

Nodo trasporti, accordo dietro l'angolo sugli orari dei bus. «Ingressi e uscite in orari uniformi in tutte le scuole del Salento per alleggerire il carico dei 7mila studenti pendolari al giorno e per riuscire a stilare un piano di corse che non scontenti nessuno». È questa la richiesta che ieri i titolari delle aziende dei trasporti hanno indirizzato al mondo della scuola nel vertice convocato in Provincia sull'emergenza Covid. Dall'altra parte del tavolo Vincenzo Melilli, responsabile dell'Ufficio scolastico provinciale. E, per conto dei dirigenti delle Superiori, è arrivato il primo sì per evitare il grande caos. E, soprattutto, la grande paura del contagio tra gli studenti. Bisognerà mettere tutto nero su bianco, ma la disponibilità c'è: fascie di orario concentrate, anziché allungate.

La riunione promossa dalla Provincia guidata dal presidente Stefano Minerva si è resa necessaria alla luce delle recenti linee guida sul trasporto pubblico, approvate dalla conferenza unificata Stato-Regioni lo scorso 31 agosto per il contenimento della diffusione del covid19. Il capo di gabinetto della Provincia Andrea Romano, il dirigente del settore Pianificazione servizi di trasporto e direttore generale Gianni Refolo, il dirigente del servizio Edilizia e programmazione scolastica Dario Corsini, il provveditore Melilli e i rappresentanti delle aziende dei bus si sono confrontati sulle misure organizzative adeguate per garantire il trasporto degli studenti in vista dell'avvio dell'anno scolastico nei 42 istituti superiori della provincia di Lecce.

E sulle azioni da intraprendere in maniera coordinata tra i diversi attori in campo, in particolare dagli istituti superiori del Salento che cercheranno, nella loro autonomia amministrativa e didattica, di adottare orari di ingresso e di uscita omogenei delle varie classi.

C'è un cronoprogramma da rispettare, ovviamente, perché non si pò perdere troppo tempo. Il primo accordo tra Provincia, Ufficio scolastico provinciale di Lecce e rappresentanti del consorzio Cotrap e delle ditte associate (con la Stp in prima fila con i suoi 140 autobus) e delle ferrovie Fse prevede la redazione, entro questa settimana, di un report con la programmazione scolastica scelta dai singoli istituti superiori riguardante gli orari e la modalità di didattica.

Non solo. Nel vertice di ieri è stato ribadito che le forme di teledidattica - metà studenti in presenza e metà a distanza - «potranno agevolare il settore dei trasporti, specie su gomma, e rendere meno complicato l'ingresso degli studenti» e allo stesso tempo far rispettare ai vettori pubblici e privati le nuove regole sulla capienza di bus, metro e treni regionali, che potrà arrivare all'80 per cento.

«L'incontro promosso in Provincia conferma la necessità di portare avanti un lavoro di squadra che coinvolga istituti scolastici, società dei trasporti ed ente Provincia, per predisporre nei tempi dovuti il normale funzionamento del servizio scolastico, in questo caso dei trasporti», ha detto il capo di gabinetto Andrea Romano. Da parte sua, il direttore generale Refolo ha spiegato che «la Provincia si è fatta promotrice di tutte le attività propedeutiche per garantire il regolare avvio del trasporto pubblico scolastico per il nuovo anno» e ha annunciato che «saranno individuati, in ragione delle disposizioni governative, gli istituti che effettueranno integralmente o parzialmente lezioni in presenza, al fine di consentire ai vettori una verifica rispetto alla capienza delle singole corse».

Più linee? Più corse? L'ipotesi è sempre più concreta per eliminare, a monte, problemi sulla capienza. E la conferma è arrivata dalla stessa riunione visto che, dicono dalla Provincia, «è stata acquisita la disponibilità delle ditte ad un potenziamento dei collegamenti dove necessario ed è stato fissato un nuovo incontro, anche per valutare nei singoli poli scolastici aggregativi l'eventuale possibilità di una diversa programmazione oraria delle lezioni».



