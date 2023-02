Lavoro, caccia al personale per la stagione estiva: al castello di Otranto il “Job day” con le aziende

Stagione turistica in arrivo e nel Salento parte già la ricerca del personale da impiegare nell’industria del turismo. Venerdì dalle 9 alle ore 13 nel Castello Aragonese di Otranto, si terrà il Job Day, un incontro diretto tra imprese e lavoratori. L’obiettivo è quello di far incontrare imprese e aspiranti lavoratori del settore turistico.

Le imprese presenti



Il Job Day ad Otranto è un importante occasione d’incontro tra lavoratori ed aziende, per migliorare le possibilità di dialogo e recruiting tra domanda ed offerta di lavoro. Dal lato delle imprese ci sono tutte le più significative sigle di rappresentanza, dal lato delle professioni turistiche ci sono L’Istituto Tecnico Superiore sul Turismo e i Beni culturali della Puglia, che rappresenta una proposta di eccellenza nel panorama della Formazione Superiore sull’ospitalità italiana, l’Agenzia Regionale politiche attive del lavoro, l’Agenzia Nazionale politiche attive del lavoro, nonché gli istituti alberghieri dell’area di riferimento.

A Otranto anche gli operatori Arpal



In questa edizione sarà presente anche Arpal Puglia con i propri operatori. I centri per l’impiego cureranno un proprio corner per garantire servizi alle aziende e agli utenti in cerca di occupazione, che potranno rivolgersi agli operatori presenti sul posto per essere supportati nella presentazione della candidatura, per ricevere informazioni su tutte le offerte di lavoro attive e i servizi erogati dai Centri per l’impiego, per essere guidati nella redazione del proprio curriculum vitae e per restare aggiornati su eventi e opportunità di lavoro. Nell’occasione, inoltre, sarà ufficialmente presentata la nuova piattaforma social della rete dei centri per l’impiego leccese. In un momento difficile per le professioni turistiche (dato che la difficoltà si riscontra sia dal lato delle aziende, che da quello dei lavoratori) si intende promuovere un incontro diretto, fisico, fra domanda e offerta di lavoro, con gli studenti dell’alberghiero e gli aspiranti lavoratori del settore che potranno incontrarsi con le aziende del settore in postazioni dedicate.

Federalberghi



Molte le iniziative collaterali, tra cui la presentazione della Borsa Lavoro Turismo dell’EBT Puglia. Sul portale di Federalberghi Lecce è possibile iscrivere le aziende, anche se i posti disponibili sono già quasi tutti al completo. «Questa è una delle iniziative che la Rete Turistica Otranto porta avanti con la città di Otranto e con i partner istituzionali quali Federalberghi Lecce - spiega Alessandro Zezza della Rete Turistica - Abbiamo in programma di far crescere quasto momento fino a farlo diventare una Job Fair sullo stile di quelle del mondo anglosassone. Tutti gli Enti presenti sono già la base per questa ulteriore crescita”. Al link https://tinyurl.com/Jobday2023 è possibile iscrivere la propria azienda, presentare le richieste per le figure professionali ed ottenere gratuitamente una postazione aziendale per i colloqui.

Gli Istituti Alberghieri e tecnici per il turismo, porteranno i ragazzi delle classi quinte che hanno la possibilità di essere assunti subito dopo aver terminato gli esami. Ciò è anche un momento formativo, poiché gli stessi avranno un vero colloquio di lavoro con aziende che fanno parte del mercato di riferimento. «La crescita della ricerca di personale specializzato e professionale - spiegano dagli Istituti e dai centri di Alta Formazione come Its Puglia - è andata per anni di pari passo con la crescita turistica del Salento. Ma ora servono figure più formate e numerosi settori sono scoperti». Insomma, come in tutta Europa, la crescita del turismo non ha più la base di lavoratori di un tempo e manca il personale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA