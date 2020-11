Il 2020 nero del Salento: persi 8mila posti in 9 mesi: i dati, settore per settore

L'impatto economico dell'emergenza Covid è pesante sul Salento. Tra il 30 giugno e il 30 settembre scorso persi 6.411 posti di lavoro (28mila in Puglia), vale a dire il 3,6% della forza lavoro. Ma l'impatto è ancora più pesante se si guarda ai primi nove mesi dell'anno: meno 4,5% per un totale di 8.004 posti.

Lo rivela il rapporto elaborato dall'Osservatorio economico di Aforisma School of Management. I settori più penalizzati sono turismo, agricoltura, sport, cultura, spettacolo ma anche quello dell'informazione e della comunicazione, fortemente influenzato dalle scelte dei call center. Tengono, a dispetto delle attese, le costruzioni. E per fortuna che il blocco dei licenziamenti è stato prorogato fino a marzo. Certo, nel novero dei posti di lavoro andati in fumo rientrano anche quelli oggetto di licenziamento concordato tra azienda e lavoratori, più che altro su base individuale. La fetta più consistente di posti di lavoro persi è da ricondurre, come l'Osservatorio fa, ai mancati rinnovi dei contratti a termine.



Nel turismo, la forte stagionalità (in parte depotenziata anche dallo scarso afflusso di turisti dall'estero) ha penalizzato il settore quest'anno costretto a fare anche i conti con le misure di contenimento del contagio che hanno ridotto gli spazi e, di conseguenza, anche il personale. Il saldo registra oltre 5mila posti di lavoro perduti nel Salento nei primi nove mesi del 2019. Come pure nel comparto dei call center: oltre 1.500 posti persi da gennaio a settembre in provincia di Lecce che valgono quasi tutta la Puglia nel computo totale.

Il responsabile dell'Osservatorio, Davide Stasi, fotografa i dati della provincia di Lecce in relazione con le altre province pugliesi: «La più penalizzata è la provincia di Foggia (-8.663 addetti, pari ad un tasso negativo del 5,7 per cento). Segue Brindisi (-4,7%, da 87.998 a 83.904 addetti), e poi Lecce, appunto, che si posiziona al terzo posto con il -3,6 per cento: il numero dei suoi addetti passa da 177.535 a 171.124. Migliori performance esprimono Taranto con il -2% (da 122.785 a 120.299 addetti) e Bari e Bat con il -1,8%, da 405.899 a 398.786 addetti».



Tra l'altro, in seguito alla riduzione registrata, nelle aziende attive della provincia di Lecce la media di addetti per ciascuna azienda scende a 2,6, considerato che le attività economiche attive, iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio, sono 64.905. Sotto i riflettori e la pressione del Covid c'è, dunque, un territorio strutturalmente sottodimensionato dal punto di vista produttivo e, dunque, fortemente vulnerabile.

Il rapporto dell'Osservatorio evidenzia quale impatto stia interessando il turismo: gli addetti nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione sono diminuiti di 3.922 unità. Il decremento riflette un tasso negativo del 16,8 per cento: da 23.386 a 19.464 addetti, nel settore in cui, tra l'altro, l'indice di precarietà - connesso alla breve durata dei contratti - è in assoluto il più elevato nella provincia. Anche l'agricoltura cede quote importanti: -1.497 addetti, da 12.075 a 10.578, ovvero -12,4%. Tonfo che depotenzia lo sviluppo di un settore già messo in ginocchio da xylella e non solo. Soffrono anche le attività di noleggio e delle agenzie di viaggio. Qui il calo di addetti è pari a 707 unità: da 13.064 a 12.357. Se, dunque, in termini assoluti è stato il turismo a pagare il prezzo più alto, in termini percentuali il primato spetta a sport, cultura e spettacolo. Le attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento hanno registrato un crollo: -17,3 per cento. I rispettivi addetti sono passati da 3.671 a 3.035: -636. Male anche il commercio (-407 addetti) e, come detto, i servizi di informazione e comunicazione, che perdono 120 addetti.



La performance che più sorprende è, forse, quella delle costruzioni, che nel terzo trimestre esprimono addirittura aumento di addetti (+358). Circa 130 in più rispetto a sanità e assistenza sociale (+216). Fino al 30 settembre aveva retto anche il manifatturiero (+133 addetti, da 25.657 a 25.790), le attività professionali, scientifiche e tecniche (+129 addetti) e le attività finanziarie e assicurative (+78 addetti). Stessa dinamica offre il rapporto con riferimento agli ultimi 9 mesi. La differenza sta nella consistenza dei numeri che, in quasi tutti i casi in cui nel trimestre esprimono flessione negativa, incrementano la propria portata, fino a sfiorare punte del 34% nei servizi di informazione e comunicazione, 21% nel turismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA