Lavoro nero, blocco per tre imprese agricole

LECCE - Ancora lavoro nero nelle campagne del Salento. Proseguono a ritmo serrato i controlli dei carabinieri nel settore agricolo in provincia di Lecce.

Dal 19 luglio al 15 agosto, una task-force predisposta dall’Ispettorato nazionale del lavoro (di cui fanno parte ispettori civili del lavoro, carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro e carabinieri dell’Arma territoriale), nell’ambito dell’attività ispettiva denominata «supreme», sono state controllate 74 aziende agricole e ben 420 lavoratori adibiti ad attività stagionali in agricoltura. 84 sono stati gli extracomunitari trovati intenti al lavoro.



Gli accessi sono stati effettuati fin dalle prime ore dell’alba non solo presso i fondi agricoli dove si raccoglievano gli ortaggi tipici del periodo e del luogo (angurie e pomodori) ma anche in strutture dedicate ad attività di allevamento del bestiame ed agriturismo.



Al momento gli illeciti accertati riguardano il lavoro «nero» per il quale sono state notificate 3 sospensioni dell’attività imprenditoriale, tracciabilità delle retribuzioni e numerose violazioni sull’orario di lavoro.



Complessivamente le sanzioni amministrative ammontano a circa 196mila euro mentre le ammende penali contestate per la mancata sicurezza sui luoghi di lavoro sono state di 7.200 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA