Decine di lavoratori irregolari: blitz dei carabinieri. Multe per 125mila euro, sospesa un'azienda

Un'azienda sospesa e 125mila euro di multe e ammende per lavoro irregolare, 36 lavoratori non in regola dei quali 3 in nero: è questo il bilancio delle attività di controllo eseguite nei giorni scorsi dai carabinieri Ispettorato del Lavoro, con il nucleo operativo del Gruppo Tutela del lavoro di Napoli e con il personale dell'ispettorato di Lecce. Cinque i comuni del Salento interessati dai sopralluoghi dei militari dell'Arma: Lizzanello, Melendugno, Otranto, Galatina e Galatone.Sono state passate al setaccio 11 attività, fra imprese edili e aziende agricole, con il controllo di 49 dipendenti, 36 dei quali irregolari. Tre lavoravano completamente in nero e uno di essi percepiva il reddito di cittadinanza. I carabinieri hanno multato le aziende per 15mila euro complessivi e stabilito ammende per 110mila euro. Un'attività è stata sospesa.