Lavoro irregolare e sicurezza, controlli dei carabinieri: “fuorilegge” 10 aziende su 27

Contrasto al lavoro nero, sfruttamento del lavoro e rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro: stretta dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, insieme al personale dell'Ispettorato territoriale del lavoro e in collaborazione con il comando provinciale. I militari, subito dopo la pausa estiva e nelle prime due settimane di settembre, hanno controllato 27 aziende, 16 agricole e 11 edili.

Irregolari, 13 imprese agricole per tre delle quali è scattato anche il provvedimento della sospensione dell'attività imprenditoriale. Nel complesso sono stati controllati 159 lavoratori, 17 dei quali erano in nero e tre percepivano il reddito di cittadinanza. In ambito edilizio, invece, sono risultate irregolari sette aziende su 11.

I carabinieri hanno riscontrato una serie di violazioni alle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e comminato multe per 100mila euro e ammende intorno ai 50mila.